Автомобиль превратился в груду металла после аварии на трассе «Кола»

Групповая авария произошла в минувшее воскресенье, 9 января, на федеральной трассе «Кола» в Карелии. В Олонецком районе столкнулись три автомобиля. Судя по опубликованным в сообществе спасателей снимкам, участниками ДТП стали большегруз и легковой автомобиль.

После инцидента фура оказалась на боку, легковой автомобиль также вылетел с трассы.

По информации олонецких спасателей, сигнал о происшествии поступил в 13:44. На место ДТП выезжал личный состав ПЧ-35 по охране Олонца.

Спасатели отключили аккумуляторные батареи и обеспечили бесперебойный проезд. В аварии никто не погиб, но два человека получили травмы.