09 января 2022, 14:19
Житель Кеми в общежитии убил оппонента двумя ударами кулака
Мужчина в Карелии поссорился со знакомым после Нового года и лишил его жизни
Следователи в Кеми возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Фигурантом стал 41-летний мужчина, который распустил руки.
Началось все с того, что в одном из городских общежитий 1 января нашли труп. Было ясно, что смерть 52-летнего мужчины явно не была естественной. Эксперт выяснил, что он погиб в результате травмы головы.
Личность убийцы установили, это местный житель, который во всем признался.
Он рассказал, что поссорился с жертвой и нанес несколько ударов кулаком по голове. Пострадавший умер на месте. Подозреваемого заключили под стражу, идет расследование. // Фото: источник