Житель Кеми в общежитии убил оппонента двумя ударами кулака

Следователи в Кеми возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Фигурантом стал 41-летний мужчина, который распустил руки.

Началось все с того, что в одном из городских общежитий 1 января нашли труп. Было ясно, что смерть 52-летнего мужчины явно не была естественной. Эксперт выяснил, что он погиб в результате травмы головы.

Личность убийцы установили, это местный житель, который во всем признался.

Он рассказал, что поссорился с жертвой и нанес несколько ударов кулаком по голове. Пострадавший умер на месте. Подозреваемого заключили под стражу, идет расследование. // Фото: источник