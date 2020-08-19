В ПКиО Петрозаводска конкуренты устроили поджог два раза за ночь

Для работников Парка культуры и отдыха воскресное утро началось с неприятностей. Пламя огромной любви к своему родному городу в сердцах некоторых петрозаводчан горело так сильно, что перебрасывалось на излюбленные места отдыха. Очередной приступ такой любви к местам танцевальной культуры вспыхнул рано утром. В 5 часов 10 минут охрана парка обнаружила, что на танцевальной площадке произошло возгорание. Спустя 15 минут бригада пожарной охраны подоспела на помощь. В 5.50 очаг возгорания был ликвидирован.

Установлено, что легковоспламеняющимся веществом были облиты стойка бара и сцена, которая практически полностью выгорела. Восстановить ее Парку культуры самому было не под силу. Поэтому здесь обещала помочь мэрия. Но злоумышленники на этом не остановились. Не успела машина пожарной охраны отъехать от объекта, как диспетчеру вновь поступил сигнал о пожаре в парке. На этот раз подожгли опять сцену, но только уже в Зеленом театре. Дым вовремя заметил сторож. Благодаря чему в 8.25 новый очаг был потушен, и удалось избежать новой беды. По факту поджога было возбуждено уголовное дело. Поджогами тогда активно решали свои темные делишки конкуренты.

Планерка в правительстве ровно 20 лет назад началась грустно. А именно с докладов о ходе выполнения соглашения о взаимном сотрудничестве между правительством республики, администрации Петрозаводска и предприятием Лентрансгаз. Потому что ни хода, ни выполнения никакого не было. Все то, о чем бравурно рапортовали нам в декабре 1999 года все три стороны, оказалось пшиком.

Генеральный директор ЗАО «Карелтрансгаз» Владимир Лай, который умел рубить с плеча, с сожалением заявил: «Этот декларативный документ заведомо, наверное, был обречен на то, чтобы он либо вообще не выполнялся, либо выполнялся с большим скрипом. Мы все это прекрасно понимаем. Сегодня третья сторона — Лентрансгаз — находится в очень сложном положении. Там иски предъявляются налоговыми инспекциями, там арестованы счета, там нет денег даже на капитальный ремонт системы газоснабжения Северо-запада, которая обслуживает Лентрансгаз, не говоря уже о новом строительстве. Конечно, Лентрансгаз и не собирался вкладывать сюда в Карелию никаких денег. У них их просто нет. Я еще раз подчеркиваю, говорил неоднократно: нам надо основываться на собственных силах. Искать собственные варианты финансирования работ».

В 1998 году «Карелтрансгазу», согласно постановлению главы правительства были переданы незавершенные сети первой и второй очереди, чтобы их закончить. И работа была завершена. К тому времени 24 дома работали на природном газе. И приступили к осуществлению первого этапа второй очереди. Что позволило бы в 2000 году перевести еще десять домов на природный газ. Как отметил Владимир Лай, темпы газификации оставляли желать лучшего. И там, где существовала одна проблема, тут же появлялась еще и другая: «С 1 июля отменена надбавка для газораспределительный организаций, каковой является и «Карелтрансгаз».

Эта надбавка применялась к оплате за природный газ, поставляемым промышленным предприятиям, в размере 10%. То есть с каждой тысячи поставленных кубов природного газа 29.50 шло в газораспределительные организации за транспортировку по нашим сетям и за обслуживание этих сетей. То есть наша обязанность была — подать его качественно, вовремя, в полном объеме за ворота предприятия — то есть потребителю. С 1 июля введен двухставочный тариф. Карелия сегодня в числе немногих регионов в России, где этот двухставочный тариф пока не установлен».

Этот тариф зависел от объема реализации газа (с этим у нас был полный порядок — около пятисот миллионов кубометров в год) и от протяженности сетей, которых в республике практически не было — всего 7-8 километров. Поэтому двухставочный тариф в Карелии мог составить от 5 до 8 рублей, вместо привычных тридцати. Поэтому ни о каком строительстве новых сетей со стороны «Карелтрансгаза» речи не было, потому что денег хватило бы только на эксплуатацию прежних сетей, налоги и зарплату сотрудникам. Поэтому, как считал Владимир Лай, к решению этого вопроса должно подключиться правительство Карелии, и отправить необходимое ходатайство в федеральную энергетическую комиссию.

14 августа 2000 года Петрозаводской и Карельской епархии исполнилось 10 лет. И хотя в ноябре 1998 года у нас торжественно отметили 170-летний юбилей Олонецкой епархии, но все же 1990-ый год наша епархия отмечала, как год возвращения ей самостоятельности, упраздненной в 1949-ом году советской властью. В 1990 году в Крестовоздвиженском соборе прошла торжественная церемония посвящения в те годы еще архимандрита Мануила в сан епископа Петрозаводского и Карельского. Хиротония, которую совершал лично приехавший для этого святейший патриарх Алексий Второй, означала и возрождение местной епархии.

До 1942 года в Карелии была своя Олонецкая епархия, упраздненная советской властью. После того местные приходы были переведены в управление митрополиту Ленинградскому и Ладожскому в ранге благочиния. Возведение в 1990 году Владыки Мануила в сан епископа означало, что после многолетнего подчинения Петрозаводская епархия снова самостоятельна, а значит, вправе принимать многие решения без согласования с Ленинградским митрополитом. Самостоятельность дала больше возможностей в области кадровой и социальной политики. Епархия вправе рукополагать в сан священника и дьякона, что ранее могло проходить только в Петербурге.

После посвящения епархия во главе с епископом направляла священников в карельские приходы на возрождение духовно-православной жизни. Самостоятельность местной епархии сказалась и на количестве православных приходов. До 1990 года по всей Карелии насчитывалось всего пять действующих церквей. В 2000 году стало уже 50 приходов и три монастыря (два мужских и один женский).

Таким было 19 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.