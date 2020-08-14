14 августа 2020, 14:20
Общество

В Питкярантском районе Карелии капитально отремонтирован мост

Мост через реку Янисйоки осмотрел премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик.

Современное мостовое сооружение длиной в 56 метров, на основе металлических конструкций, связало берега в поселке Хийденсельга, сообщает сайт АСН-инфо.

Прежнее строение, основой которого служили более чем столетние металлоконструкции, давно выработало свой срок. Из Дорожного фонда республики Ляскельскому сельскому поселению на капитальный ремонт объекта была выделена субсидия в размере более 13 миллионов рублей.

Старый мост доставлял жителям поселка большие неудобства. Металлические понтоны, на которых держалась прежняя переправа, были построены в конце XIX века на «Адмиралтейской верфи» Санкт-Петербурга – там же и тогда же, где создавался легендарный крейсер «Аврора». В последние годы из них приходилось постоянно откачивать воду.

Ремонт велся в сложных условиях: на высоте, над водой, при этом движение по мосту не перекрывалось. Несмотря на трудности, работы были выполнены в срок. Были заменены сваи и настил, отреставрировано пролетное строение и проведен ремонт береговых опор.

Как отметил глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин, отремонтированный мост будет способствовать развитию туризма в этих местах, созданию здесь туристических баз.

В этом году на строительство мостовых сооружений в республике будет направлено 63 миллиона рублей. Мосты должны быть обновлены в поселке Амбарный Лоухского района, селе Нюхча Беломорского района, в поселке Волома Муезерского района.

Портал "Петрозаводск говорит" ранее писал о том, как строился мост через Янисйоки (видео).

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Карелия
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