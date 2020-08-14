В парке Ивана-царевича появится освещение

В парке Ивана-царевича на Древлянке продолжаются работы по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Так, сейчас в парке обустраивают освещение. Подрядчик прокладывает кабель и готовится к установке опор. Также в парке обновят пешеходные дорожки, установят скамейки и урны. Завершить работы планируют в сентябре.

В мэрии напомнили, что в этом году в рамках нацпроекта в карельской столице будут благоустроены семь общественных территорий в разных районах.