В ПФР рассказали, на что семьи в Карелии тратят материнский капитал

В региональном отдлении ПФР сообщили, что распорядиться средствами семейного капитала в Карелии решили более двух тысяч семей – столько заявлений поступило в течение первого полугодия.

Семьи по-прежнему направляют сертификат на улучшение жилищных условий. На эти цели средства направили более тысячи карельских семей. Это самое популярное направление, подчеркнули в ПФР. Около 500 семей решили использовать средства маткапитала на обучение детей.

Более тысячи семей в течение первого полугодия получают ежемесячную выплату из средств маткапитала. Ее размер на сегодня составляет 16116 рублей. Еще 13 семей в течение первого полугодия решили направить маткапитал на накопительную пенсию мамы. (фото unsplash.com, Drew Hays)