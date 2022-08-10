Ремонт между Матросами и Новой Вилгой может привести к пробкам

На участке трассы «Кола» между Матросами и Новой Вилгой будут укладывать асфальт, для автомобилистов будут вводить ограничения. Об этом предупредили в руководстве «Колы».

С 12 августа на участке с 408 по 422 км дороги Р-21 «Кола» будут укладывать защитный слой, слой износ и выполнять поверхностную обработку. Проезд транспорта организуют посредством реверсивного или одностороннего движения (поочередного пропуска встречных транспортных средств по одной полосе движения). Также в определенные периоды движение может быть полностью перекрыто.

Автомобилистов просят учитывать эти сведения при планировании поездок. (фото «Петрозаводск говорит», скриншот Яндекс.карт)