В карельской колонии выбрали лучшего диктора

В исправительной колонии №7 работает студия кабельного телевидения «Выгозерье», где осужденные создают новостные сюжеты, работают над различными музыкальными и телевизионными проектами, а также доводят информацию об изменениях в законодательстве. Среди осужденных учреждения провели конкурс на лучшего диктора на вакантное место, рассказали в пресс-службе УФСИН Карелии.

В конкурсе приняли участие 10 человек. Члены жюри оценивали тембр голоса, четкость произношения и выразительность. Лучшим диктором был признан осужденный Олег О. Победителя зачислили в кружок корреспондентов, члены которого работают над различными проектами в телестудии колони.

Сотрудники ведомства отметили, что творческая инициатива осужденных всегда поддерживается администрацией учреждения, а участие в общественной жизни и различных мероприятиях колонии положительно сказываются на поведении осужденных. Фото: pxhere.