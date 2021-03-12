В петрозаводском баре сотрудники Росгвардии задержали хулигана

Сигнал тревоги с охраняемого объекта на Первомайском проспекте Петрозаводска поступил на пульт вневедомственной охраны, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия»

Прибывшая на место группа задержания получила от работников заведения информацию о том, что пьяный мужчина вел себя агрессивно, оскорбил продавца, разбил бутылку водки. Один из посетителей сообщил, что нарушитель затеял с ним драку и нанес телесные повреждения.

Свидетели указали, в каком направлении удалился мужчина, и описали его внешность. В это время поступил сигнал тревоги с другого объекта, расположенного неподалеку. Оказалось, что причиной вызова стало появление того же хулигана.

Мужчина был задержан и передан в полицию. Произошедшее вечером 10 марта зарегистрировано как мелкое хулиганство.

Фото из группы Управление Росгвардии по Республике Карелия