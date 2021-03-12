Пожарные пришли на помощь 102-летней жительнице Карелии

На пульт Единой службы спасения-01 города Беломорска поступил звонок с просьбой о помощи от родственников пожилой женщины, которую они пришли навестить, но не смогли войти в дом, так как дверь не открывается.

Сигнал о помощи поступил вчера около 16 часов. Прибывшие к месту происшествия пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры.

К счастью с хозяйкой квартиры, женщиной 1919 года рождения, ничего не случилась, в медицинской помощи она не нуждалась. Бабушка просто уснула и не слышала, как к ней стучат. И ключами родственники воспользоваться не могли, потому, что женщина неправильно закрыла дверь изнутри.

Фото с сайта rk-news.com