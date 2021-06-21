В Петрозаводске закрыли движение по набережной Варкауса

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила об изменении схемы движения на набережной Варкауса. Движение транспорта на участке от улицы Ленинградской до улицы Московской временно ограничено.

Объезд перекрытого участка дорожной сети организован по Октябрьскому проспекту. Водителей просят быть внимательными и следовать ПДД.

Ограничения связаны с обустройством инженерных сетей и строительством кольцевого пересечения улиц Кирова, Ленинградская, Куйбышева и набережной Варкауса. Напомним, ранее там были введены и другие ограничения.