Все телеканалы отключатся в Карелии на два часа

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений теле- и радиосигнала в республике на этой неделе.

По информации РТПЦ, 22 июня с 1:00 до 3:00 ночи во всех населенных пунктах республики будут отключены все телеканалы первого мультиплекса. Это связано с профилактическими работами у оператора космической связи.

В другие дни недели телевидение и радио будут временно недоступны для жителей поселков Ведлозеро, Софпорог, Эссойла, Лендеры, Паданы. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Перерывы с подаче сигнала связаны с плановыми профилактическими работами, плановыми отключениями электроэнергии, а также с работами по монтажу оборудования. Фото layf.info