21 июня 2021, 15:16
Все телеканалы отключатся в Карелии на два часа
РТПЦ опубликовал график отключений на неделе с 21 по 27 июня
Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений теле- и радиосигнала в республике на этой неделе.
По информации РТПЦ, 22 июня с 1:00 до 3:00 ночи во всех населенных пунктах республики будут отключены все телеканалы первого мультиплекса. Это связано с профилактическими работами у оператора космической связи.
В другие дни недели телевидение и радио будут временно недоступны для жителей поселков Ведлозеро, Софпорог, Эссойла, Лендеры, Паданы. Подробный график можно посмотреть по ссылке.
Перерывы с подаче сигнала связаны с плановыми профилактическими работами, плановыми отключениями электроэнергии, а также с работами по монтажу оборудования. Фото layf.info