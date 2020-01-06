В Петрозаводске задержан мужчина, находившийся в розыске

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, находившегося в розыске.

Как рассказали в Управлении Росгвардии по РК, инцидент произошел 4 января около 8 утра в одном из петрозаводских гипермаркетов микрорайона Кукковка. 23-летний гражданин попытался похитить товар на общую сумму более 4800 рублей. Кроме того, правонарушитель успел еще и повредить товар в торговом зале на сумму 1500 рублей.

Злоумышленник был задержан нарядом вневедомственной охраны. При проверке личности выяснилось, что он также находится в местном розыске.

Мужчина передан сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Ему грозит уголовная ответственность.