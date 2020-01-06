06 января 2020, 14:08
В Петрозаводске задержан мужчина, находившийся в розыске
23-летний молодой человек пытался похитить товар в одном из магазинов на Кукковке
Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, находившегося в розыске.
Как рассказали в Управлении Росгвардии по РК, инцидент произошел 4 января около 8 утра в одном из петрозаводских гипермаркетов микрорайона Кукковка. 23-летний гражданин попытался похитить товар на общую сумму более 4800 рублей. Кроме того, правонарушитель успел еще и повредить товар в торговом зале на сумму 1500 рублей.
Злоумышленник был задержан нарядом вневедомственной охраны. При проверке личности выяснилось, что он также находится в местном розыске.
Мужчина передан сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Ему грозит уголовная ответственность.