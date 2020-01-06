Более 120 пешеходов получили травмы в Петрозаводске в 2019 году

В 2019 году на территории Петрозаводска с участием пешеходов зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий.

По данным Госавтоинспекция Петрозаводска, 121 пешеход получил травмы различной степени тяжести, четыре из них получили травмы, не совместимые с жизнью.

Значительная часть этих происшествий произошла по причине нарушения Правил дорожного движения водителями транспортных средств – 88 ДТП, в которых три пешехода погибли и 87 – травмированы.

В 55 случаях от этого количества ДТП нарушения связаны с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.