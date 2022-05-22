В Петрозаводске выберут лучшие фотографии о жизни города

В Петрозаводске проводится фотоконкурс, посвященный 320-летию города. Мэрия принимает работы до пяти часов вечера 26 мая. Фотографии предлагают присылать в группу администрации «ВКонтакте», с указанием фамилии, имени, отчества и контактных данных. Каждый участник может прислать на конкурс до трех работ. Авторы могут подписать свои работы в графическом редакторе.

В мэрии пояснили, что принимаются снимки столицы Карелии в разное время года, также можно отправлять фото праздников, спортивных соревнований и мероприятий, которые проходили в городе.

Комиссия из фотографов, журналистов, чиновников, депутатов под председательством фотографа Виктора Давидюка выберет только десять лучших работ. Эти снимки вынесут на открытое голосование, которое пройдет в группе мэрии в соцсети. Пользователи «ВКонтакте» смогут оставить свой голос за понравившуюся работу с 3 по 13 июня. (фото vk.com)