В Петрозаводске состоялась Зимняя Спартакиада Segezha Group

10 февраля в Петрозаводске более 100 спортсменов – сотрудников Segezha Group (входит в АФК «Система») вышли на старт Зимней спартакиады лесопромышленного холдинга. Количество предприятий-участников в 2021 году увеличилось. В нынешнем сезоне к спортивным командам присоединились работники новых активов Segezha Group - проектировщики ЗАО «Гипробум» из Санкт-Петербурга, сотрудники ООО «Сокол Сиэлти» из Вологодской области и спортсмены Общего центра обслуживания (ОЦО) из Кирова. Традиционно собрались коллективы из Республики Карелия, Красноярского края, Архангельской, Вологодской и Кировской областей, а также управляющей компании из Москвы.

Главным событием Зимних игр, которые проходили на базе центра «Курган», стала лыжная гонка свободным и классическим стилем.

В программе были также кёрлинг, снежный волейбол, киберспорт и семейная эстафета.

По результатам соревнований, в общекомандном зачете победу одержали спортсмены из Кирова (ООО «Вятский фанерный комбинат»). Кировские лыжники завоевали «пальму первенства» в индивидуальном зачете лыжной гонки и в соревнованиях по кёрлингу (серебро – у Вологды, бронза – Карелия). Карельские спортсмены выиграли смешанную лыжную эстафету.

В турнире по снежному волейболу победил АО «Лесосибирский ЛДК №1», вторым стал Сегежский ЦБК, третье место досталось АО «Онежский ЛДК».

В семейной эстафете победу разделили ОЦО (Киров) и ЗАО «Гипробум» (Санкт-Петербург).

Здесь присутствуют сильнейшие спортсмены, так как турнир отборочный. Победители этих стартов, примерно 25 человек, поедут в Москву на общую спартакиаду нашей материнской компании АФК «Система». В прошлом году наша команда выиграла, в этом году тоже надеемся на высокий результат,

- отметил Президент Segezha Group Михаил Шамолин.

Развитие корпоративного спорта – одно из важных направлений кадровой работы. Мы инвестируем в здоровье сотрудников, формируем систему физического развития и поддержки здорового образа жизни во всех регионах присутствия, создаем комфортные условия для занятий физкультурой в свободное от работы время. Ежегодно зимой и летом проходят общие соревнования по различным видам спорта. Это не только повышает тонус, настроение и приносит удовольствие, но также объединяет и воодушевляет коллектив, дает каждому возможность проявить свои лучшие личные и командные качества,

- заявила вице-президент по управлению персоналом Оксана Тихонова.

Многие большие компании проводят корпоративные игровые турниры и мероприятия, что позволяет сплачивать коллектив, даёт возможность проявить себя лично и в составе команды. Корпоративный спорт является перспективным для спортивной индустрии, так как спортклубы могут создаваться на базе производственных предприятий и трудовых коллективов,

- сказал и.о. министра спорта Республики Карелия Антон Чивин.

Соревнования Segezha Group в Петрозаводске состоялись при соблюдении санитарно-противоэпидемических норм, действующих в Карелии.

Победители сезона – сотрудники Вятского фанерного комбината из Кирова - составят основу сборной команды Segezha Group на ежегодной Зимней спартакиаде АФК «Система», которая состоится в конце февраля в подмосковном эко-отеле «Изумрудный лес».