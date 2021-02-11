В Карелии более пятидесяти детей-сирот получили жилье в прошедшем году

На исполнении у судебных приставов Карелии, в течение 2020 года, находилось 59 производств по предоставлению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает УФССП по РК.

В результате работы судебных приставов администрация города предоставила 51 договор найма жилого помещения, то есть 51 житель Петрозаводска получил ключи от квартиры. Оставшиеся восемь жилых помещений приобретены и проходят процедуру оформления документации.

В результате взаимодействия судебных приставов с администрацией Петрозаводского городского округа, прокуратурой, органами исполнительной и законодательной власти республики, введенного дополнительного финансирования мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот, наблюдается тенденция к сокращению остатка находящихся в работе исполнительных производств указанной категории.

Фото с сайта boom.ms