03 декабря 2022, 09:00
В Петрозаводске сегодня до минус 8, в Карелии местами до минус 11
Синоптики предупреждают, на дорогах может быть скользко
В Петрозаводске, по прогнозу карельского гидрометцентра, сегодня переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха -6, -8.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха -2, -7, местами до -11.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -5;
В Кондопоге днем -4;
В Медвежьегорске днем -6;
В Олонце, Сегеже, Суоярви днем -7;
В Пудоже днем -9;
В Сортавале днем -3. // фото «Петрозаводск говорит»