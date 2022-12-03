В Петрозаводске сегодня до минус 8, в Карелии местами до минус 11

В Петрозаводске, по прогнозу карельского гидрометцентра, сегодня переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха -6, -8.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха -2, -7, местами до -11.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -5;

В Кондопоге днем -4;

В Медвежьегорске днем -6;

В Олонце, Сегеже, Суоярви днем -7;

В Пудоже днем -9;

В Сортавале днем -3. // фото «Петрозаводск говорит»