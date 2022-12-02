Небольшой снег, гололедица - прогноз погоды на субботу, 3 декабря

В субботу в Петрозаводске, по прогнозу регионального гидрометцентра, переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -8, -10, днем -6, -8. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -4, -9, местами до -16, днем -2, -7, местами до -11.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -9, днем -5;

В Кондопоге ночью -8, днем -4;

В Медвежьегорске ночью -8, днем -6;

В Олонце ночью -9, днем -7;

В Пудоже ночью -10, днем -9;

В Сегеже ночью -9, днем -7;

В Сортавале ночью -5, днем -3;

В Суоярви ночью -9, днем -7.

В регионе ожидается падение давления, приход циклонов и снегопада. // фото «Петрозаводск говорит»