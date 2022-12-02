Гололедица и изморозь ожидаются сегодня в Карелии

В Петрозаводске сегодня переменная облачность, без существенных осадков, рассказали в региональном гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха -4, -6.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха -2, -7, местами до -11.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже днем -5;

В Кондопоге, Сортавале днем -4;

В Олонце днем -7;

В Пудоже днем -9;

В Суоярви днем -6. // фото unsplash.com