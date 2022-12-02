02 декабря 2022, 07:00
Гололедица и изморозь ожидаются сегодня в Карелии
Ветер сегодня слабый, днем местами воздух остынет до минус 11 градусов
В Петрозаводске сегодня переменная облачность, без существенных осадков, рассказали в региональном гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха -4, -6.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха -2, -7, местами до -11.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже днем -5;
В Кондопоге, Сортавале днем -4;
В Олонце днем -7;
В Пудоже днем -9;
В Суоярви днем -6. // фото unsplash.com