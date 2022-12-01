В пятницу местами ожидается небольшой снег и до минус 7 градусов
В пятницу в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков, рассказали в карельском гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -9, днем -4, -6. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -5, -10, местами до -15, днем -2, -7, местами до -11.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -8, днем -5;
В Кондопоге ночью -7, днем -4;
В Медвежьегорске ночью -8, днем -5;
В Олонце ночью -9, днем -7;
В Пудоже ночью -12, днем -9;
В Сегеже ночью -9, днем -5;
В Сортавале ночью -7, днем -4;
В Суоярви ночью -9, днем -6.
Ранее карельские синоптики дали прогноз на начало декабря. // фото «Петрозаводск говорит»