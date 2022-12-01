Сегодня в Карелии до минус 7, но местами будет холоднее

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный слабый. Температура воздуха -4, -6, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -2, -7, местами до -11.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Суоярви, Кондопоге днем -5;

В Олонце днем -7;

В Пудоже днем -8;

В Сегеже днем -4;

В Сортавале днем -2. // фото «Петрозаводск говорит»