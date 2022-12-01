01 декабря 2022, 07:00
Сегодня в Карелии до минус 7, но местами будет холоднее
В первый день зимы в регионе облачно, но солнце будет проглядывать
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный слабый. Температура воздуха -4, -6, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -2, -7, местами до -11.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Суоярви, Кондопоге днем -5;
В Олонце днем -7;
В Пудоже днем -8;
В Сегеже днем -4;
В Сортавале днем -2. // фото «Петрозаводск говорит»