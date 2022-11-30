Ни снега, ни сильного мороза – каким выдастся начало декабря в Карелии

В декабре среднемесячная температура прогнозируется на 2-3 градуса ниже климатической нормы, а осадков на 60-100% от нормы. Погоду в первую половину месяца будет определять сибирский антициклон. Тем не менее снег, хоть и редкий, возможен.

«Усиление циклонической активности с частыми осадками в виде снега прогнозируется во второй половине декабря»,

- сообщили карельские синоптики.

Температура большую часть месяца ожидается ниже климатической нормы. По ночам прогнозируется -7, -12, но не исключены морозы до -15, -20, а днем -3, -8, в отдельные дни -10, -15.

Абсолютный минимум в минус 36,8 был зафиксирован в Петрозаводске 30 декабря 1978 года, а самым теплым днем оказалось 6 декабря 2006 года, когда была зафиксирована температура плюс 9,4 градуса. Больше всего осадков в Петрозаводске выпало в декабре 1999 года, а меньше всего снега было в декабре 2007 года. // фото «Петрозаводск говорит»