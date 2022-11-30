Синоптики рассказали о погоде в Карелии в первый день зимы

В Петрозаводске 1 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью -8,-10, днем -4, -6, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11, местами до -16, днем -2, -7, местами до -11.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Суоярви ночью -7, днем -5;

В Кондопоге ночью -8, днем -5;

В Олонце ночью -10, днем -7;

В Пудоже ночью -12, днем -8;

В Сегеже ночью -7, днем -4;

В Сортавале ночью -5, днем -2. // фото «Петрозаводск говорит»