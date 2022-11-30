Сегодня в Карелии воздух местами остынет до минус 11 градусов

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха -4, -6, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, днем на западе небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, на севере южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -2, -7, местами до -11.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -4;

В Кондопоге, Медвежьегорске днем -3;

В Олонце, Суоярви днем -5;

В Пудоже днем -6;

В Сегеже днем -4;

В Сортавале днем -2. // фото unsplash.com