30 ноября 2022, 07:00
Сегодня в Карелии воздух местами остынет до минус 11 градусов
В Петрозаводске синоптики обещают до -6 и без существенных осадков
Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха -4, -6, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, днем на западе небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, на севере южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -2, -7, местами до -11.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -4;
В Кондопоге, Медвежьегорске днем -3;
В Олонце, Суоярви днем -5;
В Пудоже днем -6;
В Сегеже днем -4;
В Сортавале днем -2. // фото unsplash.com