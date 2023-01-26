26 января 2023, 10:25
В Петрозаводске разыскивают женщину, подозреваемую в краже
В полиции обратились к горожанам с просьбой о содействии
Сотрудниками уголовного розыска Петрозаводска устанавливается местонахождение гражданки, запечатленной на фото.
По данным пресс-службы МВД Карелии, она может быть причастна к хищению товара из магазина.
В полиции обратились к горожанам с просьбой – если что-либо известно о разыскиваемой, просьба сообщить по телефону 8-953-545-37-48. Конфиденциальность гарантируется. // скриншот видео: 10.мвд.рф.