В столкновении грузовиков в Карелии пострадал молодой мужчина

В Госавтоинспекции Карелии раскрыли подробности аварии, произошедшей днем 25 января в Суоярвском районе.

По данным ведомства, инцидент случился в 14:30 на 111-м километре дороги Петрозаводск-Суоярви. 31-летний водитель грузового автомобиля Volvo допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем МАЗ.

Volvo опрокинулся. Водитель этого автомобиля получил травмы. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото ГИБДД Карелии