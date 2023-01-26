Девушка пострадала во дворе на Чапаева, ее сбил автомобиль «Субару»

Авария с участием 25-летней девушки произошла утром во дворе дома №43 на улице Чапаева в Петрозаводске.

В Госавтоинспекции города сообщили, что 34-летний водитель «Субару» не убедился в безопасности маневра. В итоге автомобиль наехал на девушку.

Пешеход получила телесные повреждения, госпитализация не понадобилась, пострадавшей назначили амбулаторное лечение. // фото: Госавтоинспекция Петрозаводска