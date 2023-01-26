26 января 2023, 10:24
Девушка пострадала во дворе на Чапаева, ее сбил автомобиль «Субару»
В Госавтоинспекции считают, что водитель иномарки не убедился в безопасности выполняемого маневра
Авария с участием 25-летней девушки произошла утром во дворе дома №43 на улице Чапаева в Петрозаводске.
В Госавтоинспекции города сообщили, что 34-летний водитель «Субару» не убедился в безопасности маневра. В итоге автомобиль наехал на девушку.
Пешеход получила телесные повреждения, госпитализация не понадобилась, пострадавшей назначили амбулаторное лечение. // фото: Госавтоинспекция Петрозаводска