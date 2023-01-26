Полицейские быстро раскрыли кражу денег со счета петрозаводчанина

Заявление в полицию о краже денег со счета банковской карты написал 26-летний петрозаводчанин. Он сообщил, что потерял ее и через некоторое время стал получать смс о списании средств за покупки в магазинах города.

В пресс-службе МВД республики пояснили, что заявитель сначала попытался сам выяснить информацию о произошедшем. Он наведался в торговую точку, которая была указана в выписке со счета. Пообщавшись с продавцом, выяснил описание покупателя, который был с собакой.

Позже сотрудники уголовного розыска установили личность 63-летнего подозреваемого. Чужую банковскую карту он нашел на улице, когда гулял с хаски, и отправился по магазинам покупать продукты за чужой счет. В полиции добавили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», по которой виновному грозит минимум крупный штраф. // фото: freepik.