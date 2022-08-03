В Петрозаводске разыскивают мужчину, совершившего хищение

Сотрудниками уголовного розыска Петрозаводска устанавливается местонахождение мужчины запечатленного на фото. Как сообщили в пресс-службе МВД, он может быть причастен к совершению хищения.

«Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просим сообщать сведения по номеру телефона: 8953 545 37 48»,

- обратились правоохранители к горожанам.

В полиции также отметили, что конфиденциальность гарантируется. Фото: 10.мвд.рф.