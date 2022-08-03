Авария на газопроводе спровоцировала лесной пожар

Утренняя авария на участке газопровода «Волхов-Петрозаводск-Кондопога» спровоцировала лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Возгорание ликвидировали специалисты Карельского центра авиалесоохраны. Они окарауливали кромку пожара. Сейчас проливают водой тлеющие участки.

Напомним, в результате аварии на газопроводе недалеко от деревни Таржеполь возник лесной пожар. К месту возгорания оперативно прибыли работники Прионежского центрального лесничества и Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, а также сотрудники МЧС - всено 59 человек. Фото: gov.karelia.ru.