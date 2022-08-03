03 августа 2022, 18:08
Происшествия

Восстановительные работы на аварийном участке газопровода продолжаются

Капремонт участка был запланирован на следующий год

На аварийном участке газопровода «Волхов-Петрозаводск-Кондопога» продолжаются восстановительные работы, сообщили в пресс-службе правительства Карелии. Оперативно была создана рабочая группа КЧС, участники которой обсудили меры, направленные на ликвидацию последствий ЧП.

В Прионежском районе продолжаются работы по восстановлению участка магистрального газопровода, пострадавшего в результате пожара. Возгорание произошло между ст. Ладва-Ветка и п. Таржеполь. Сейчас специалисты компании «Газпромтрансгаз Санкт-Петербург» снизили давление в системе, установили запорную арматуру. На месте аварии проводятся работы по вскрытию пострадавшего участка газопровода. Ситуация находится на контроле регионального правительства и МЧС.

Напомним, сегодня утром на 230 км газопровода произошло возгорание природного газа. Первыми на место прибыли боевые расчеты ПЧ № 45 и № 78 – подразделения ОПС по Прионежскому району. На помощь местным огнеборцам направили службу пожаротушения ГУ МЧС по Карелии. Всего 59 человек с помощью 13 единиц техники ликвидировали пожар.

Подача газа приостановлена. Стоит отметить, что капремонт участка, на котором произошла авария, планировался в 2023 году. Ранее проведенная диагностика системы дефектов на газопроводе не выявила. Фото: gov.karelia.ru.

Ранее в этом сюжете:

Прокуратура организовала проверку после ЧП на газопроводе
подробнее...
Авария на газопроводе будет ликвидирована до истечения дня
подробнее...
Опубликованы фотографии пожара на газопроводе под Петрозаводском
подробнее...
Устранять аварию на газопроводе будут до ночи
подробнее...
Авария на газопроводе произошла в Петрозаводске
подробнее...
Обсудить
Метки: 
новости Карелии
авария на газопроводе
возгорание
Пожарные
ликвидация огня
принятые меры
капитальный ремонт газопровода