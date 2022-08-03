Восстановительные работы на аварийном участке газопровода продолжаются

На аварийном участке газопровода «Волхов-Петрозаводск-Кондопога» продолжаются восстановительные работы, сообщили в пресс-службе правительства Карелии. Оперативно была создана рабочая группа КЧС, участники которой обсудили меры, направленные на ликвидацию последствий ЧП.

В Прионежском районе продолжаются работы по восстановлению участка магистрального газопровода, пострадавшего в результате пожара. Возгорание произошло между ст. Ладва-Ветка и п. Таржеполь. Сейчас специалисты компании «Газпромтрансгаз Санкт-Петербург» снизили давление в системе, установили запорную арматуру. На месте аварии проводятся работы по вскрытию пострадавшего участка газопровода. Ситуация находится на контроле регионального правительства и МЧС.

Напомним, сегодня утром на 230 км газопровода произошло возгорание природного газа. Первыми на место прибыли боевые расчеты ПЧ № 45 и № 78 – подразделения ОПС по Прионежскому району. На помощь местным огнеборцам направили службу пожаротушения ГУ МЧС по Карелии. Всего 59 человек с помощью 13 единиц техники ликвидировали пожар.

Подача газа приостановлена. Стоит отметить, что капремонт участка, на котором произошла авария, планировался в 2023 году. Ранее проведенная диагностика системы дефектов на газопроводе не выявила. Фото: gov.karelia.ru.