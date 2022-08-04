Газоснабжение Петрозаводской ТЭЦ восстановлено

После вчерашней аварии на газопроводе снабжение ТЭЦ карельской столицы восстановлено в полном объеме, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Подача топлива была возобновлена в 15:15. По информации компании «ТГК-1», станцию перевели на газ в 16.55»,

- говорится в сообщении.

Напомним, что вчера утром произошло возгорание на ветке газопровода Волхов-Петрозаводск в деревне Таржеполь Прионежского района. Газопровод из-за ЧС был перекрыт, давление газа было снижено. Фото: YouTube.