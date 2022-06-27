В Петрозаводске раскрыты преступления по горячим следам

В течение суток сотрудники патрульно-постовой службы смогли задержать по горячим следам подозреваемого в хищении сумки, а также магазинного вора, передает пресс-служба МВД по Петрозаводску.

На пульт дежурного поступила информация о преступлении, совершенном в одном из баров города. У посетительницы заведения похитили сумку. Прибывшие сотрудники ППС опросили потерпевшую и сотрудников, уточнили приметы подозреваемого и приступили к поиску. Схожий по описанию 20-летний гражданин был задержан по горячим следам. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Спустя некоторое время в одном из сетевых магазинов посетитель похитил товар и скрылся. Сотрудники патрульно-постовой службы опросили сотрудников торговой точки, просмотрели записи камеры видеонаблюдения и установили адрес возможного нахождения подозреваемого. В итоге был задержан 28-летний горожанин. Сотрудники магазина подтвердили его причастность к совершению преступления. По факту открытого хищения имущества ведется следствие. Фото: pxhere.