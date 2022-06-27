Петрозаводчанка вытащила у коллеги из сумки банковскую карту

Жительница Петрозаводска пропажу карты обнаружила после возвращения с работы домой, когда стали приходить сообщения о списание денег со счета. Женщина обратилась с заявлением в полицию, передает пресс-служба МВД Карелии.

Правоохранители установили, что к хищению причастна 29-летняя коллега потерпевшей. Она уже дала признательные показания и рассказала, что во время рабочей смены незаметно вытащила банковскую карту из сумки. Злоумышленница успела потратить полторы тысячи рублей до блокировки карты хозяйкой.

Сейчас по факту кражи ведется следствие. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и проверяется на причастность к аналогичным фактам, дополнили в полиции. Фото: istockphoto.