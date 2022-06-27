Огонь уничтожил дом, хозпостройку и автомобиль под Петрозаводском

Шесть часов карельские спасатели боролись с серьезным пожаром под Петрозаводском. Дым от огня был виден далеко за пределами места ЧП.

Пожар произошел в доме на улице Новослободская в Заозерье 26 июня. Сигнал о возгорании поступил пожарным в 16:02.

Как указано в сообществе пожарной части-75 Соломенное, для ликвидации пожара в частном доме привлекались 30 человек и девять единиц техники. Пожар смогли ликвидировать лишь в 22:08.

В результате огнем оказался уничтожен бревенчатый дом, хозяйственное строение и сильно поврежден легковой автомобиль. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Люди не пострадали.

В региональных СМИ сообщали о погибших животных и птице. В МЧС по Карелии пояснили, что им известно о погибших животных, но в сводку эти данные не вошли.

Причину и материальный ущерб устанавливают специалисты. (фото vk.com)