26 июня 2022, 18:56
В Заозерье горит частный дом
Очевидцы публикуют видео сильного пожара неподалеку от Петрозаводска
В поселке Заозерье горит жилой частный дом. Как передавала “Столица на Онего”, дым от пожара было видно даже из Петрозаводска. В паблике “Заозерье. Прионежский район, Карелия” опубликовано видео пожара.
Очевидцы сообщают о гибели домашних животных, а также о пострадавших: “на скорой увозили кого-то”. Однако на станции скорой помощи Петрозаводска данную информацию опровергли. Наш собеседник сообщил, что среди людей пострадавших нет, хозяева успели выскочить из горящего дома. // Фото: Анастасия Старкова