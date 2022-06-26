В Заозерье горит частный дом

В поселке Заозерье горит жилой частный дом. Как передавала “Столица на Онего”, дым от пожара было видно даже из Петрозаводска. В паблике “Заозерье. Прионежский район, Карелия” опубликовано видео пожара.

Очевидцы сообщают о гибели домашних животных, а также о пострадавших: “на скорой увозили кого-то”. Однако на станции скорой помощи Петрозаводска данную информацию опровергли. Наш собеседник сообщил, что среди людей пострадавших нет, хозяева успели выскочить из горящего дома. // Фото: Анастасия Старкова