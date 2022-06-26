Пьяный водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими в Карелии

В Карелии по вине пьяного водителя пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок. Авария произошла в Медвежьегорске 25 июня, сообщает ГИБДД Карелии.

По информации ведомства, 53-летний водитель, находясь с признаками опьянения и управляя автомобилем "Рено Логан", выехал на полосу встречного движения на улице Первомайской. Там он столкнулся со встречным автомобилем "Киа Соренто".

В результате ДТП пострадали четыре человека: 32-летняя пассажирка "Киа" и ребенок 2019 года рождения. Девочка находилась на заднем сиденье слева, за водителем, в детском удерживающем устройстве и была пристегнута ремнем безопасности. Также травмы получил сам водитель "Рено" и его 33-летний пассажир.

Еще один ребенок пострадал в ДТП в Прионежском районе на территории дачного поселка. Авария произошла около 10:50. По предварительным данным, 69-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", при выезде с дворовой территории допустила наезд на велосипедиста — 11-летнего мальчика. Ребенок с полученными травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.