Жители домов возле асфальтовых заводов пожаловались на мощный выброс

Обитатели домов, расположенных на окраине Петрозаводска на улице Станция Онежский, страдают от дыма, идущего от асфальтовых заводов. Два дня назад там произошел мощный выброс, накрывший микрорайон, рассказал местный житель Илья Крот.

— Нам нечем дышать! Огромное облако выбросов с асфальтового завода достигло жилых домов. Мы просим власти Карелии как можно скорее решить проблему безопасного проживания, — заявил мужчина.

На прошлой неделе портал “Петрозаводск говорит” рассказал о том, как живется людям, которые поневоле оказались соседями асфальтовых заводов. Многолетние жалобы в надзорные органы ни к чему не привели: жители получали отписки.