Заброшенное административное здание полыхало в Петрозаводске

Заброшенное здание на улице Зайцева полыхало в Петрозаводске. Пламя вырывалось наружу, а каменное здание окутали клубы дыма. Инцидент произошел недалеко от ярмарочной площади на Инженерной улице.

Очевидцы сняли, как пожарные тянули шланги и пытались справиться с возгоранием. Ролик появился в сообществе «Весь Петрозаводск».

В комментариях подписчики с сожалением писали, что здание с большой столовой, спортзалом и актовым залом оказалось никому не нужно.

Другие подписчики поделились воспоминаниями, как ходили туда в столовую, на физкультуру, дискотеку в это здание, являвшееся одним из корпусов профессионального училища №19. (фото скриншот)