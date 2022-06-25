25 июня 2022, 13:45
Труп с ножом в груди и пьяный мужчина – убийство произошло в Карелии
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого заключили под стражу
На днях в Лахденпохье убили человека. В совершении кровавого преступления следователи заподозрили 56-летнего мужчину. 22 июня в отношении него возбудили уголовное дело, а 24 июня суд заключил его под стражу.
Следователи считают, что 22 июня 56-летний нетрезвый мужчина поссорился со знакомым. Разгоряченный мужчина схватил нож и ударил потерпевшего в грудь. В итоге второй мужчина погиб на месте. А подозреваемый был тут же задержан. О его личности следователям известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается. (фото СУ СК по РК)