Труп с ножом в груди и пьяный мужчина – убийство произошло в Карелии

На днях в Лахденпохье убили человека. В совершении кровавого преступления следователи заподозрили 56-летнего мужчину. 22 июня в отношении него возбудили уголовное дело, а 24 июня суд заключил его под стражу.

Следователи считают, что 22 июня 56-летний нетрезвый мужчина поссорился со знакомым. Разгоряченный мужчина схватил нож и ударил потерпевшего в грудь. В итоге второй мужчина погиб на месте. А подозреваемый был тут же задержан. О его личности следователям известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности.



Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается. (фото СУ СК по РК)