30 мая 2022, 10:48
В Петрозаводске простятся с погибшим на Донбассе Юрием Непялиным
Глава Карелии сообщил о гибели уроженца Мурманской области
31 мая в Петрозаводске простятся с погибшим на Донбассе уроженцем Кандалакши Юрием Непялиным.
Старшина, командир мотострелкового отделения, погиб при исполнении воинского долга на Донбассе, сообщил сегодня печальное известие глава Карелии Артур Парфенчиков.
Юрий Непялин родился и вырос в Кандалакше в Мурманской области. В Карелии живут родные погибшего солдата.
Глава региона принес свои глубокие соболезнования. (фото со страницы главы РК в соцсети)