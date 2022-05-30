В Петрозаводске простятся с погибшим на Донбассе Юрием Непялиным

31 мая в Петрозаводске простятся с погибшим на Донбассе уроженцем Кандалакши Юрием Непялиным.

Старшина, командир мотострелкового отделения, погиб при исполнении воинского долга на Донбассе, сообщил сегодня печальное известие глава Карелии Артур Парфенчиков.

Юрий Непялин родился и вырос в Кандалакше в Мурманской области. В Карелии живут родные погибшего солдата.

Глава региона принес свои глубокие соболезнования. (фото со страницы главы РК в соцсети)