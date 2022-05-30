Двенадцатилетняя школьница пропала в Петрозаводске

Двенадцатилетняя девочка пропала на Кукковке. Полиция объявила в розыск Илону Владимировну Шабалину, 2010 года рождения.

28 мая около 18:00 девочка ушла из дома на улице Балтийская в Петрозаводске. С тех пор о ней ничего не известно.

Приметы: на вид 11-12 лет, рост около 160-165 см, среднего телосложения, волосы светло-русого цвета. Была одета: зеленая футболка с рисунком на груди, бежевые штаны, светлые кроссовки.

Петрозаводчан, которые видели пропавшую несовершеннолетнюю, просят звонить в полицию по номеру: 8953-549-69-78. (фото в тексте пресс-центр МВД по РК)