В Петрозаводске пропал без вести Роман Естафеев

Полиция Петрозаводска объявила о розыске пропавшего без вести Романа Естафеева 1981 года рождения. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

На вид пропавшему 40-45 лет, рост 165-170 сантиметров, нормального телосложения. Имеет особую примету - на правом плече у него есть татуировка с изображением медведя.

Всех, кто знает, где находится этот человек, просят звонить по телефонам полиции: 8911 402 49 26, 8921 455 28 85, 73 91 80 или 02 (с мобильного - 102). // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann, МВД по РК