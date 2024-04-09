В Петрозаводске пропал без вести 37-летний мужчина

Полиция Петрозаводска объявила о розыске Алексея Шлыкова 1987 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, 27 марта этот мужчина вышел из дома на улице Жуковского и исчез. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

На вид пропавшему 35-40 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые. Мужчина имеет особые приметы - шрам на левой брови, оттопыренные ушные раковины.

Всех, кто видел этого человека, просят звонить по номерам телефонов: 89114024926, 89214552885, (814-2) 739 180 или 02. // Фото МВД по РК