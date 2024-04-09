Мужчину убили в подъезде дома в Петрозаводске

В Петрозаводске перед судом предстанет 34-летний мужчина. Он обвиняется в смерти знакомого, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в один из февральских дней обвиняемый выпивал в компании в доме на улице Бородинской. В какой-то момент он предложил одной из женщин отдохнуть с ним в сауне. Такое предложение вызвало возмущение сожителя горожанки. Мужчины стали выяснять отношения, вышли в подъезд и начали драться. В процессе обвиняемый нанес жертве около сорока ударов руками и ногами. После этого он вернулся в квартиру и продолжил выпивать.

Окровавленного потерпевшего обнаружила на лестничной клетке соседка. Она вызвала скорую, но медики лишь констатировали смерть мужчины.

В тот же день подозреваемый был задержан. Он полностью признал свою вину. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото «Петрозаводск говорит»