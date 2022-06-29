В Петрозаводске продолжается ремонт школ

В этом году властям удалось привлечь беспрецедентное финансирование на ремонт зданий петрозаводских школ. Сегодня с ходом работ в учреждениях на Зареке и Перевалке ознакомились глава Карелии Артур Парфенчиков и глава города Владимир Любарский.

Так, в школе № 25 сейчас приводят в порядок фасады здания 1949 года постройки – штукатурят и красят стены, а также восстанавливают лепнину. Половина работ уже завершена. Скоро начнется ремонт системы отопления. Кроме того, губернатор региона поручил выделить дополнительные бюджетные средства на ремонт исторического забора вокруг здания.

Также ход ремонтных работ здания 1965 года постройки проинспектировали на Перевалке. В школе №20 сейчас приводят в порядок кровлю и фасад. Там к обновлению системы отопления подрядчик уже приступил.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в оба учреждения планируются приобрести новую мебель, компьютерное оборудование и другое оснащение для классов. На эти цели каждой школе выделили по 10 млн рублей из федерального бюджета. На следующий год там планируют капитально отремонтировать вентиляции, системы водоснабжения и канализации.

Напомним, на масштабное обновление школ региональные власти смогли привлечь более миллиарда рублей. В Петрозаводске благодаря федеральной поддержке в этом году отремонтируют учебные заведения №9, 14, 20 и 25. Фото: petrozavodsk-mo.ru.