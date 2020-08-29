В Петрозаводске предложили создать Детский футбольный центр. Идею вчера внесли председатель Федерации футбола Петрозаводска Александр Смирнов и директор МУ «Спортивная школа № 7» Денис Семенов на совместном рабочем заседании постоянных комиссий Петрозаводского городского совета с участием спортивной общественности города.

Авторы идеи считают, что появление Детского футбольного центра станет дополнительным стимулом для дальнейшего развития спортивной инфраструктуры карельской столицы, позволит заручиться поддержкой федерального центра. При помощи федерального финансирования необходимо построить в разных районах Петрозаводска три современных поля для занятий футболом – полноразмерного, среднего и малого форматов.

Представители спортивной общественности обратились с просьбой к администрации города оказать содействие в предоставлении земельных участков под данные объекты. В качестве возможных вариантов предложено рассмотреть территорию базы «Коммунальник» в районе Лососинского шоссе, а также участки рядом с новыми жилкомплексами на Древлянке.

Депутаты горсовета поддержали инициативу петрозаводских спортсменов. По итогам встречи принято решение направить советующее обращение в адрес Комитета градостроительства и землепользования администрации города с предложением рассмотреть возможность предоставления предложенных земельных участков под строительство стадионов.