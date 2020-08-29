НХЛ просят перекрасить синюю линию в черный цвет

Альянс хоккейного разнообразия (движение темнокожих хоккеистов) обратился к Национальной хоккейной лиге с несколькими предложениями для борьбы с расизмом. Как сообщает инсайдер TSN Рик Уэстхэд в пятницу, 28 августа, лидеры движения, действующие игроки Аким Алиу и Эвандер Кэйн, просят изменить разметку игровой площади и денег.

Альянс предложил лиге выделить 100 миллионов долларов в течение следующих 10 лет на финансирование антирасистских инициатив. Это около 312,5 тысячи долларов с каждого клуба за сезон.

Также организация хочет перекрасить синюю линию, которая служит для определения офсайда во время матчей, в черный цвет, и проводить предматчевые раскатки в специальных свитерах черного цвета.

Полностью требования чернокожих хоккеистов публикует Фонтанка. Там еще много интересного.