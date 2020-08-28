28 августа 2020, 16:10
Спорт

Петрозаводчанин победил на Чемпионате Москвы по легкой атлетике

Мастер спорта Андрей Лукин оставил соперников далеко позади

26-27 августа в столице России прошел открытый Чемпионат Москвы по лёгкой атлетике.

На дистанции 100 метров мастер спорта, петрозаводчанин Андрей Лукин оказался самым быстрым. Он выиграл с большим преимуществом, оставив позади десять спортсменов из Москвы и Московской области.

Чуть ранее, в Смоленске Андрей Лукин также взял «золото» на соревнованиях «Мемориал Знаменских». Он был лучшим на дистанции 200 метров.

На этой дистанции петрозаводчанин установил республиканский рекорд.

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спорт
легкая атлетика
чемпионат Москвы по легкой атлетике
Андрей Лукин
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Карелия